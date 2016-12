POL-HSK: Schlägerei

Winterberg (ots) - Am frühen Dienstagmorgen gegen 01.30 Uhr wurden bei einer Schlägerei in einer Diskothek an der Marktstraße zwei Männer leicht verletzt. Ein Mann konnte flüchten. Nach ersten Angaben kam es auf der Tanzfläche zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern und zwei Niederländern. Hierbei wurden ein Winterberger und ein Mann aus dem Kreis Viersen leichtverletzt. Die beiden Niederländer flüchteten aus der Diskothek. Eine Person konnte durch den Sicherheitsdienst festgehalten werden. Der andere Mann konnte flüchten. Personenbeschreibung: Männlich; Niederländer; etwa 20 Jahre alt; etwa 1,80 Meter groß; schmale Statur; blonde, nach hinten gegelte Haare; weißes Oberteil Eine Fahndung nach der Person blieb ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 02981 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell