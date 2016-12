POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schmallenberg (ots) - Am Samstag kam es gegen 11:15 Uhr in Schmallenberg - Grafschaft zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 75jähriger Pkw Fahrer aus Schmallenberg erfasste im Einmündungsbereich Hauptstraße / Annostraße einen 78jährigen Fußgänger, ebenfalls aus Schmallenberg. Der Fußgänger wurde schwer verletzt in das nächste Krankenhaus eingeliefert. Die Rettungskräfte kümmerten sich auch um den Pkw-Führer, der unter dem Eindruck des Geschehens einen leichten Schock erlitten hatte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (Sche)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell