POL-HSK: Wohnungseinbruch

Arnsberg (ots) - Am Heiligabend verschafften sich unbekannte Täter durch Aufbrechen der Wohnungstür Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am "Alten Markt" in Arnsberg. Alle Zimmer wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Der Tatzeitraum liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 17:00 Uhr und 18:20 Uhr. Zum Diebesgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizeiwache in Arnsberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen. (Sche)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell