POL-HSK: Wohnhausbrand

Arnsberg (ots) - Am Samstag gegen 13:35 Uhr wurde der Polizei ein Brand eines Mehrfamilienhauses in der Arnsberger Wetterhofstraße gemeldet. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Sämtliche dort wohnhafte Personen konnten das Haus verlassen. Zwei Kinder wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine gesicherte Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Ein Sachverständiger ist mit der Untersuchung des Brandortes beauftragt. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. (Sche)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell