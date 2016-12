POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzen Person

Winterberg (ots) - Am Freitagmittag gegen 12 Uhr befuhr eine 30-jährige Niederländerin mit ihrem Pkw die Straße Remmeswiese vom Weißdornweg in Richtung Lanfert. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers aus Warstein, der die Remmeswiese vom Skigebiet kommend befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 55-Jährige schwer verletzt wurde. Nach Erstversorgung vor Ort wurde er mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 13000 Euro geschätzt. (DS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell