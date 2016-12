POL-HSK: Führerschein nach drei Unfällen eingezogen

Arnsberg (ots) - Ein 67-Mann aus Neheim verursachte am Donnerstagmorgen drei Unfälle in Neheim. Der Führerschein wird jetzt eingezogen. Die Polizei wurde zunächst zu einem Verkehrsunfall am Engelbertplatz gerufen. Hier hatte der Mann einen wartenden Linienbus mit seinem Auto beschädigt. Nach der Unfallaufnahme wollte der Mann wegfahren, rollte aber rückwärts erneut gegen den Bus. Auch dieser Unfall wurde durch die Polizisten aufgenommen. Als der Mann vom Engelbertplatz losfuhr, benötigte er keine 250 Meter bis zum nächsten Verkehrsunfall. Hier streifte er bei der Vorbeifahrt an der Schwester-Aicharda-Straße ein geparktes Auto. Diesmal setzte der Mann seine Fahrt fort und flüchtete vom Unfallort. Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten und der Polizei somit den entscheidenden Hinweis geben. An der Wohnanschrift trafen die Beatmen auf den Mann und das beschädigte Auto. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Arnsberg wird der Führerschein eingezogen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell