POL-HSK: Zigarettenautomat aufgebrochen

Eslohe (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochmittag bis Donnerstagabend brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Mescheder Straße in Reiste auf. Der Automat wurde durch die Täter aufgeflext. Die Täter konnten mit Tabakwaren und Bargeld entkommen. Der Automat wurde bei dem Aufbruch zerstört. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell