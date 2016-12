POL-HSK: Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten

Meschede (ots) - Am Donnerstag wurden bei zwei Verkehrsunfällen ein Radfahrer und ein Fußgänger leichtverletzt. Gegen 08 Uhr kam es an der Fußgängerampel an der Einmündung Brückenstraße / Le-Puy-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Auto. Der 47-jährige Fußgänger wurde leichtverletzt. Eine 76-jährige Autofahrerin aus Meschede bog bei grüner Ampel und orangener Blinkleuchte von der Brückenstraße nach links in die Le-Puy-Straße ab. Gleichzeit querte hier der Fußgänger die grüne Fußgängerampel. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich der 47-jährige Mann aus Meschede leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Gegen 23.30 fuhr eine 19-jährige Autofahrerin auf der Arnsberger Straße in Richtung Laer. Am Ortsausgang bog sie nach rechts auf einen Parkplatz ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 22-jährigen Radfahrer der den dortigen Radweg in dieselbe Richtung befuhr. Der Radfahrer wurde leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell