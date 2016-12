POL-HSK: In Schlangenlinie vor der Polizei

Olsberg (ots) - Am Donnerstagmittag um 12.10 Uhr fuhr ein Streifenwagen hinter dem Auto einer 51-jährigen Frau her. Die Frau fuhr mit leichten Schlangenlinie. Auf der Josef-Rüther-Straße wurde sie angehalten und kontrolliert. Hierbei bemerkten die Beamten eine deutliche "Fahne" bei der Frau aus Olsberg. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. In der Polizeiwache Brilon wurde der Frau eine Blutprobe entnommen.

