POL-HSK: Einbruch in Büro

Schmallenberg (ots) - Zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Büros eines Lagers an der Straße "An der Robbecke" ein. Wie die Täter in das Lager gelangen konnten ist bislang nicht geklärt. Im Lager suchten sie die Büros auf. Hier entwendeten sie mehrere Computer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 02974 - 90 200 entgegen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell