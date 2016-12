POL-HSK: Einbruch und Vandalismus im Sportheim

Medebach (ots) - Im Laufe der vergangenen Wochen, zwischen dem 14. bis 21. Dezember, wurde in das Vereinsheim eines Sportvereins in Oberschledorn in der Straße "Beuke" eingebrochen. Der oder die Täter rissen das Kabel des Bewegungsmelders ab und zerstörten diesen. Dann hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten sie die Räume und zerschlugen einen Flachbildschirm. Sie brachen eine Tür auf und durchsuchten weitere Räume. Vor dem Vereinsheim hebelten sie vergeblich an dem Fenster eines Verkaufsstandes. In ein weiteres Gebäude auf dem Gelände gelangten sie ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters. Auch hier konnten sie nichts entwenden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich für den Verein jedoch auf gut 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen haben werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Winterberg unter 02981-90200 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell