POL-HSK: Einbruch in Bauhof

Schmallenberg (ots) - In der Zeit von Dienstag 14:45 Uhr bis Mittwochmorgen 07:00 Uhr kletterte ein unbekannter Täter über den Zaun des Bauhofes in Schmallenberg an der Straße "Breite Wiese". Durch das dortige Salzlager gelangte er in die angrenzende Maschinenhalle. Dort stieg er in einen Lkw ein und baute einen Lautsprecher aus, den er jedoch am Tatort zurückließ. Mit einem Handy aus dem Lkw flüchtete der Einbrecher unerkannt. Ob der Täter bei der Tatausführung gestört wurde, ist noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwa Verdächtiges beobachten konnten. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Schmallenberg unter 02974-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell