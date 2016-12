POL-HSK: Erneut Lederjackenabzocke versucht

Arnsberg (ots) - Am Mittwoch gegen 10:00 Uhr wurde ein 77-jähriger Mann aus Arnsberg auf der Bömerstraße von einem Unbekanntem aus einem Auto heraus angesprochen. Der Mann gab an, den Arnsberger zu kennen und ihn nach Hause zu fahren. Dort angekommen bot der Fahrer des Autos dem Mann Lederjacken und Armbanduhren an, die er im Kofferraum hatte. Der Arnsberger lehnte einen Kauf jedoch rigoros ab, woraufhin ihn der Fahrer zurück zur Bömerstraße brachte und mit dem Auto davon fuhr. Es handelt sich hierbei vermutlich um einen schwarzen SUV mit Dortmunder Kennzeichen. Der Mann soll zwischen 55 und 60 Jahren alte sein und akzentfrei deutsch sprechen, nach eigenen Angaben aber italienischer Herkunft sein. Der Arnsberger hatte richtig gehandelt und sich nicht zu einem Kauf der angebotenen Ware überreden lassen. Bereits vor einiger Zeit war vermutlich der gleiche Mann in Sundern aufgefallen, wo er gezielt ältere Menschen ansprach und ihnen die billigen Imitate zu überhöhten Preisen angeboten hatte (wir berichteten am 15.12.2016). Auch an dieser Stelle erfolgt noch einmal der dringende Hinweis der Polizei, sich nicht auf unseriöse Straßengeschäfte einzulassen. Auch sollte man sich nicht verunsichern lassen, wenn die Trickbetrüger ein vermeintliches Bekanntschaftsverhältnis vortäuschen, um den Kauf zu forcieren. Gehen Sie weiter, notieren Sie das Autokennzeichen und verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell