POL-HSK: Achtung Taschendiebe!

Arnsberg (ots) - Augen auf und Tasche zu! So lautet das Motto der Polizei in NRW, um umfangreich vor Taschendieben und ihren Tricks zu warnen. Offensichtlich waren am Mittwoch auch Taschendiebe in Neheim in der Hauptstraße unterwegs.

Zwischen 14:00 und 15:00 Uhr war ein 13-jähriges Mädchen in einem Ein-Euro-Laden in der Hauptstraße. In dem Geschäft fielen ihr zwei Männer auf. Der eine sprach sie an und fragte, ob dies ein Aschenbecher sei, welches er in der Hand hielte. Das kam dem jungen Mädchen verdächtig. Sie nickte nur kurz und ließ den Mann stehen. Da sie ihr Handy in der Jackentasche hatte, hielt sie diese zu, als sie an dem Mann vorbeiging. Damit hatte sie erstmal richtig reagiert. Leider wurde sie von dem anderen Mann beim Verlassen des Geschäftes im Kassenbereich kurz angerempelt. Kurz darauf bemerkte sie, dass ihr Handy aus der Jackentasche gestohlen worden war. Das Mädchen konnte die beiden Männer wie folgt beschreiben. Der eine war etwa 22 Jahre alt und rund 1,85 Meter groß. Er trug einen Rucksack auf dem Rücken, hat einen schmalen Kopf, zusammengewachsene Augenbrauen und einen Dreitagebart. Er machte einen südländischen Eindruck. Der andere Mann war viel älter, zwischen 50 und 60 Jahren alt. Er hatte eine graue Jacke an, kurze graue Haare, ist etwa 1,60 Meter groß und dick. Gegen 16:25 Uhr wurde dann ein Jugendlicher aus Arnsberg bestohlen. Der 16-Jährige befand sich in einer Buchhandlung in der Hauptstraße, als er von zwei Jugendlichen angesprochen wurde. Die beiden verwickelten ihn in ein Gespräch und verließen kurz darauf den Laden. Dann stellte der Jugendliche fest, dass sein Handy aus der Jackentasche gestohlen worden war. Er konnte die Jugendlichen wie folgt beschreiben. Die erste männliche Person hat kurze schwarze Haare, eine helle Hautfarbe und eine orangene Jacke getragen. Die andere männliche Person hat kurze Haare und eine beige Jacke getragen.

Zeugen, die nähere Hinweise zu den Tatverdächtigen haben werden gebeten, sich bei der Polizei Arnsberg unter 02932-90200 zu melden. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe und der unterschiedlichen Personenbeschreibung handelte es sich vermutlich um mehrere Täter, die gezielt die belebte Innenstadt aufgesucht haben, um im Gedränge der Vorweihnachtszeit gemeinsam Taschendiebstähle zu begehen. Daher hier noch einmal die wichtigsten Tipps, wie sie sich gegen Taschendiebstahl am besten schützen können.

-Führen Sie Bargeld, Kredit- und Bankkarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln -Nehmen Sie an Bargeld, Bankkarten und Wertgegenständen immer nur das mit, was Sie wirklich benötigen. -Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Geld- und Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig. -Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese stets verschlossen. -Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. -Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Weitere Hinweise erhalten Sie auch auf unserer Internetseite unter https://www.polizei.nrw.de/hochsauerlandkreis/artikel__14372.html

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell