POL-HSK: Auto zerkratzt

Arnsberg (ots) - Am Dienstag hatte eine 71-jährige Frau aus Arnsberg ihren schwarzen Citroen C 3 an der Schillerstraße etwa in Höhe Hausnummer 68 geparkt. Der Wagen stand dort zwischen 14:45 und 19:45 Uhr. In dieser Zeit hat ein Unbekannter den Lack des Wagens rundherum zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf gut 2.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachten konnten werden gebeten, sich bei der Polizei Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

