POL-HSK: Gelddiebstahl

Schmallenberg (ots) - Korrekturmeldung: Am Dienstag gegen 17 Uhr riss ein bislang unbekannter Mann der Verkäuferin in einer Bäckerei in der Straße "Am Einheit" einen Geldschein aus der Hand. Der Mann betrat die Filiale und verwickelte die Angestellte in ein Gespräch. Hierbei kaufte er eine Kleinigkeit und bezahlte diese mit einem Geldstück. Direkt im Anschluss bat er die Angestellte um das Wechseln einer größeren Banknote. Die Angestellte legte die Wechselscheine auf den Tresen und griff nach der Banknote des Mannes. Dieser nahm die Wechselscheine und riss gleichzeitig der Angestellten die zu tauschende Banknote aus der Hand. Der Mann flüchtete sofort aus der Bäckerei. Die Angestellte versuchte den Mann zu verfolgen. Über die Straße "Am Einheit"/Bundesstraße 236 rannte der Mann nach links in die Kirchstraße. Hier verschwand er aus dem Blickfeld der Angestellten. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. Beschreibung des Mannes: circa 40 Jahre alt; etwa 1,80 Meter groß; normale Statur; schwarze kurze Haare; leichte Bartstoppel; leicht gebräunter Teint blaue Jeans; schwarze Winterjacke; der Mann sprach Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent Hinweise zu Tat oder Täter bitte an die Polizei (Tel.: 0291-90200).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell