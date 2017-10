POL-HF: Fahrzeug- und Kennzeichendiebstahl - Unbekannte entwenden Mercedes vom Hof eines Händlers

Bünde (ots) - (hay) In der Zeit zwischen Samstag (7.10.) und Montagmorgen gegen 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes-Benz Typ: Viano 2.2 CDI Ambiente Extralang im Wert von circa 26.000 Euro. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem Gelände eines Autohändlers an der Herforder Straße. In demselben Tatzeitraum wurden die amtlichen Kennzeichen HF-KD4681 eines weißen Mercedes Sprinters abmontiert und gestohlen. Ebenfalls von einem Sprinter wurden Kennzeichen abgeschraubt, die an einem weiteren zum Verkauf stehenden Viano angebracht wurden. An diesem Fahrzeug war die Seitenscheibe eingeschlagen und die Fahrertür geöffnet. Vermutlich scheiterte dieser Diebstahlsversuch aufgrund der leeren Fahrzeugbatterie. Hinweise zu den Taten oder im Falle der Wiedererkennung von Fahrzeug oder Kennzeichen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(hay) Steven Haydon

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell