POL-HF: Versuchter Kraftstoffdiebstahl aus Lkw - Familie nach Tatausführung festgenommen

Herford (ots) - (hay) Am frühen Sonntagmorgen (8.10.) gegen 02:20 Uhr beobachteten zwei Zeugen unbekannte Täter, die im Bereich der Bunsenstraße einen Lkw aufgebrochen hatten und gerade den Kraftstoff abpumpten. Noch am Tatort konnte die alarmierte Polizei einen 20-jährigen Herforder überwältigen und dessen Fluchtversuch verhindern. Im Rahmen der Fahndung wurde der 41-jährige Vater des Beschuldigten zu Fuß in Tatortnähe angehalten und kontrolliert. Ebenfalls unweit des aufgebrochenen Fahrzeuges wurde die 38-jährige Mutter in einem VW-Golf angetroffen. Alle Personen konnten sich nicht ausweisen und wurden unter dem dringenden Tatverdacht des Diebstahls festgenommen. Am Tatort konnten fünf 30-Liter-Kanister, eine Tauchpumpe mit Schlauch und verschiedene Schraubwerkzeuge sichergestellt werden. Nach der Entlassung der Familie haben sich die Beschuldigten nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls zu verantworten.

