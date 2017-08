POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Täter nutzen kurze Abwesenheit der Bewohner

Bünde (ots) - (hay) Am Dienstag (8.8.) zwischen 14:40 Uhr und 16:55 Uhr nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Mörikestraße, um in eine Wohnung einzubrechen. Sie hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten alle Räume. Angaben zu dem möglichen Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht gemacht werden. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

