POL-HF: Unbekannte Täter versuchen Zigarettenautomaten aufzubrechen

Löhne (ots) - (hay) Am frühen Diensttagmorgen (8.8.) gegen 02:05 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie zwei unbekannte Täter im Bahnhof an der Bünder Straße versuchten einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Als sie den Zeugen bemerkten ergriffen sie die Flucht, sodass die Tat nicht vollendet wurde. Die beiden Beschuldigten sollen männliche Jugendliche gewesen sein, die bei der Tatausführung dunkel gekleidet waren. Am Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

