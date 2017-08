POL-HF: Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung - Zwei Personen leicht verletzt

Bünde (ots) - (hay) Am Sonntag (6.8.) gegen 14:40 Uhr beabsichtigte eine 57-Jährige aus Bünde mit ihrem Skoda Fabia von der Zuschlagstraße nach links auf die Gerhart-Hauptmann-Straße einzubiegen. Dabei übersah sie eine 78-Jährige aus Bünde, die mit einem VW Touran auf der Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Bünder Innenstadt fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die VW-Fahrerin und ihr 57-jähriger Beifahrer sich leicht verletzten. Beide wurden durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens auf 9.500 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

