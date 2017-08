POL-HF: 26-jähriger Randalierer bedroht Gäste und Polizisten

Kirchlengern (ots) - (hay) In der Nacht von Freitag (4.8.) auf Samstag gegen 00:00 Uhr bedrohte ein 26-Jähriger aus Bünde verschiedene Gäste eines Volksfestes in Kirchlengern-Südlengern, in der Straße Finkenbusch. Der Aufforderung der zwischenzeitlich alarmierten Polizei den Festplatz zu verlassen, folgte der betrunkene Randalierer nicht. Vielmehr bedrohte und beleidigte er die Beamten und versuchte die erforderliche Ingewahrsamnahme durch Ellenbogenstöße zu verhindern. Auf richterliche Anordnung wurde eine Blutprobe entnommen und der Beschuldigte in das Polizeigewahrsam gebracht. Das Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung wurde eingeleitet.

