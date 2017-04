POL-HF: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

32257 Bünde (ots) - (hay) Am Dienstagabend, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger aus Bad Oeynhausen mit einem Pkw Audi A3 die Weidemaschstraße. Nach einem Hinweis eines Zeugen, der eine unsichere Fahrweise beobachtete, konnte eine Polizeistreife das Kraftfahrzeug anhalten und kontrollieren. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert und nicht im Besitz eines Führerscheins war. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und zeigte den Vorfall an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell