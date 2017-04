POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verursacher flüchtete von der Unfallstelle

32602 Vlotho (ots) - (hay) Am Mittwochmorgen, gegen 05:25 Uhr, befuhr eine 26-Jährige aus Bad Salzuflen mit einem Pkw VW Fox die Detmolder Straße in Richtung Vlotho. Im Verlauf einer Linkskurve kam ihr auf der winterglatten Fahrbahn ein unbekanntes Kraftfahrzeug in ihrer Spur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie nach rechts aus und geriet mit dem Pkw in den rechten Straßengraben. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell