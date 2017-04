POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Winterräumfahrzeug verursacht Unfall

32602 Vlotho (ots) - (hay) Am Mittwoch, gegen 06:45 Uhr, befuhr ein 45-Jähriger aus Vlotho mit einem als Winterräumfahrzeug ausgerüsteten Kleintraktor die Meyra-Straße in Richtung Herforder Straße. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er auf Höhe der Ausfahrt eines Einkaufszentrums in die Gegenfahrspur. Dabei stieß er mit dem angebauten Schneeräumschild gegen das entgegenkommende Fahrzeug Opel Vivaro eines 42-Jährigen aus Vlotho. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Kleintraktor (Höchstgeschwindigkeit 20 km/h) nicht ordnungsgemäß zugelassen, versichert und versteuert war. Die Polizei untersagte die weitere Nutzung des Fahrzeuges und legte eine Strafanzeige vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell