POL-HF: Einbruch in Kiosk - Lottogeschäft in der Burgstraße gewaltsam geöffnet

32130 Enger (ots) - (jh) Am frühen Freitagmorgen löste ein Einbruch in einen Tabak-/Zeitschriftenladen in der Engeraner Innenstadt einen Alarm aus. Bei Eintreffen der sofort alarmierten Streifenwagen befanden sich keine Täter mehr im Geschäft. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

