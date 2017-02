POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Autofahrer übersieht Leichtkraftrad

32257 Bünde (ots) - (jh) Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad wurde am Donnerstagmorgen der Kradfahrer leicht verletzt. Er befuhr die Herforder Straße in Richtung Bünde. An der Kreuzung Weseler Straße / Brunnenallee wurde er von einem Pkw- Fahrer, der aus der entgegengesetzten Richtung kommend nach links in die Brunnenallee abbiegen wollte, übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Leichtkraftrades stürzte dadurch und verletzte sich leicht. Der gesamte Sachschaden liegt bei ca. 2500,- Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell