POL-HF: Trickdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

32584 Löhne (ots) - (jh) Bereits letzte Woche Freitag klingelte ein noch unbekannter, ca. 45-50 Jahre alter Mann an der Wohnung einer älteren Dame an der Straße "Am Mühlenbach". Er gab vor, Wasserleitungen im Haus überprüfen zu müssen und erhielt daraufhin Zutritt zu den Räumlichkeiten. Später stellte die Geschädigte fest, dass aus dem Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke entwendet wurden. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass ein weiterer Komplize an der Tat beteiligt war. Der 190 cm große Täter, der mit der Dame Kontakt hatte, kann wie folgt beschrieben werden: stabile Figur, bekleidet mit einem karierten Hemd sowie dunkler Jacke und Hose. Sachdienliche Hinweise zu dem Mann und einem eventuellen Mittäter erbittet die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0.

