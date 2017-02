POL-HF: Trickbetrug am Telefon - Warnung vor "falschen Polizisten"

32052 Herford (ots) - (jh) Am Montagabend kam es wiederholt zu einem Anruf eines "falschen Polizisten" bei einer 87-jährigen Herforderin. Die ältere Dame reagierte richtig, indem Sie das Gespräch schnell beendete. Der Trickbetrüger stellte sich sogar mit den Worten "Polizei Herford" vor. Im Display des Telefons erschien, wie in vergangenen Fällen, die Telefonnummer 05221-110. Der Mann fragte zunächst nach Bankdaten und Wertgegenständen in ihrer Wohnung. Misstrauisch wurde die Rentnerin, als die männliche Stimme ihre Wohnanschrift nannte und eine seltsam klingende Geschichte von aktuellen Festnahmen in ihrer Wohnungsnähe erzählte.

Die Polizei warnt vor solchen Fällen, in denen die Täter versuchen, sich in das Vertrauen der Opfer einzuschleichen.

Sollten sie einen Anruf der Notrufnummer 110 mit einer Vorwahl erhalten, legen sie einfach auf. Ein solcher Anruf kommt mit Sicherheit nicht von der Polizei. Ruft diese an, erscheint NIE die Notrufnummer im Display.

Gibt sich ein Anrufer ihnen gegenüber als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, erfragen sie den Namen und fragen sie bei der örtlichen Polizeidienststelle nach. Dort hilft man Ihnen in Polizei-Angelegenheiten gerne weiter.

Geben sie am Telefon NIEMALS Auskünfte über Bankverbindungen, Vermögensverhältnisse und andere sensible Daten heraus. Die Polizei erfragt solche Auskünfte nicht am Telefon.

Öffnen sie unbekannten Personen nicht die Tür. Sprechen kann man durch die Tür oder naheliegende Fenster. Es gibt keinen Grund, Fremden Geld oder Wertsachen zu übergeben.

Im Falle dieser Betrugsversuche verständigen Sie ihre örtliche Polizeidienststelle. In dringenden Fällen wählen Sie die 110. Dort erreichen Sie die echte Polizei, die schnellstmöglich hilft.

