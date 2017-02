POL-HF: Wohnungseinbruch - Zwei versuchte Fälle zur Tageszeit

32584 Löhne (ots) - (jh) In Löhne gab es am Dienstag gleich zwei versuchte Einbrüche. In einem Fall versuchten unbekannte Täter, die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße " Alter Salzweg" gewaltsam zu öffnen. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro, die Täter gelangten aber nicht ins Innere des Hauses. Im zweiten Fall wurde an einem Einfamilienhaus an der Weihestraße ebenfalls die Terrassentür angegangen, auch hier scheiterten die Täter und konnten nicht ins Haus gelangen. Der entstandene Sachschaden betrug hier ungefähr 100 Euro. Beide Einbruchsversuche fanden in der Zeit von 06:20 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell