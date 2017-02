POL-HF: Raub - Mann niedergeschlagen, Mobiltelefon entwendet

32557 Bünde (ots) - (jh) Am Dienstag gegen 18:10 Uhr wurde ein 61-jähriger Bünder auf der Ravensberger Straße von einer Gruppe von drei unbekannten jungen Männern angesprochen. Einer aus dieser Gruppe schlug ihm mit der Hand an der Kopf, so dass er zu Boden ging. Dann entwendeten die Männer das Smartphone des Geschädigten und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell