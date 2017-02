POL-HF: Unfallflucht an der Kampstraße - Polizei sucht Zeugen

32584 Löhne (ots) - (jh) Bereits am 20.01.2017 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 12-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad die Kampstraße aus Richtung Löhner Straße kommend. Als er die dortige Brücke, die über die BAB 30 führt, überquerte, fuhr ein anderer Radfahrer gegen sein Fahrrad, so dass er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher stürzte nicht, hielt kurz an und entschuldigte sich. Dann fuhr er weiter, ohne Angaben zu seiner Person zu machen oder sich um die Verletzungen des 12-jährigen zu kümmern. Beschrieben werden kann der unfallverursachende Radfahrer wie folgt: männlich, circa 40 Jahre alt, circa 180 cm groß und von schlanker Statur, bekleidet mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Jacke und blau/gelben Joggingschuhen. Bei seinem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Trekkingrad gehandelt haben, an dem hinten schwarze Fahrradtaschen befestigt waren. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zu dem flüchtigen Radfahrer nimmt die Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell