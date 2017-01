POL-HF: Trickdiebstahl - Falsche Installateure entwenden Schmuck

32052 Herford (ots) - (jh) Am Montag gegen 13:00 Uhr klingelten zwei männliche unbekannte Täter an der Wohnung der Geschädigten in einem Mehrfamilienhaus in der Lützowstraße und gaben sich als Installateure aus. Da seitens der Geschädigten tatsächlich vor einigen Tagen ein Handwerksbetrieb beauftragt worden war, erhielten sie auch bereitwillig Einlass. Während die beiden falschen Installateure durch sämtliche Räume gingen und vorgaben, Wasserrohre zu überprüfen, wurden die Geschädigte und ihre Tochter aufgefordert, den Wasserhahn in der Küche zu beobachten. Nachdem die Täter die Wohnung wieder verlassen hatten, wurde festgestellt, dass Schmuck entwendet wurde. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: beide männlich, südeuropäisches Erscheinungsbild, ca. 25 Jahre alt, 165-170 cm groß. Beide trugen blaue Jeans, waren sprachgewandt und freundlich. Sie trugen keine Handwerkerbekleidung. Die entwendeten Gegenstände hatten einen Wert von circa 200 Euro. Die Polizei rät in diesen Fällen: Bleiben sie misstrauisch! Öffnen sie unbekannten Personen nicht alleine die Tür. Lassen sie sich Ausweise zeigen und rufen sie gegebenenfalls bei der beauftragten Firma zurück. Lassen sie unbekannte Personen niemals unbeaufsichtigt in ihren privaten Räumlichkeiten. Sollten ihnen die Personen trotzdem verdächtig vorkommen, wenden sie sich umgehend an die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell