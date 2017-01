POL-HF: Einbruch - Unbekannte Täter steigen beim Kirchenkreis ein

32052 Herford (ots) - (jh) Am letzten Wochenende in der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr bis Montag, 08:30 Uhr gelangten unbekannte Täter auf bislang nicht geklärte Weise in ein Gebäude des Kirchenkreises an der Hansastraße. Im Gebäudeinnern schlugen sie zwei Glasfenster zu einem Bürotrakt ein. Angaben zu möglichem Diebesgut können bislang nicht gemacht werden, es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

