POL-HF: Firmendiebstahl - Tresor in Großbäckerei geöffnet

32130 Enger (ots) - (jh) In der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr bis Montag, 05:45 Uhr wurden durch unbekannte Täter mehrere Türen zu einer Großbäckerei in Enger - Pödinghausen aufgehebelt. Im Gebäude wurde sich durch Eintreten von Türen Zugang zu mehreren Büros verschafft. Ein Tresor, der sich in einem der Büros befand, wurde vor Ort gewaltsam geöffnet. Über das Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell