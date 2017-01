POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung nach Kennzeichendiebstahl und Tankbetrug - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots) - (hay) Ein bislang unbekannter männlicher Täter entwendete am 26.08.2016, zwischen 05:00 Uhr bis 05:50 Uhr, am Pendlerparkplatz der A 30, Anschlussstelle Bünde, das hintere amtliche Kennzeichen HF-VT1988. Anschließend beging er einen Tankbetrug am Autohof A30 Bünde. Bei dem mit Diesel betankten Fahrzeug handelte es sich um einem schwarzen Audi A4 Avant mit schwarzen Felgen, an dem das gestohlene Kennzeichen angebracht war. Am 26.10.2016 kam es bei der Tankstelle Metank an der Oldendorfer Straße in Melle zu einem weiteren Tankbetrug unter Verwendung des schwarzen Audis mit demselben Kennzeichen. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung: Wer kennt den Tatverdächtigen oder Angaben zu dieser Person oder dem Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei, Direktion Verkehr, unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell