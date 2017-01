POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter hebeln Kellertür und Garagentür auf

32257 Bünde (ots) - (jh) In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Samstag, 11:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Kellertür zu einem leerstehenden Haus in Bünde an der Bertramstraße aufzuhebeln, was nicht gelang. Weiterhin wurde auf demselben Grundstück die Seitentür zu einer Garage aufgehebelt. Zu möglichem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221 888-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell