POL-HF: Firmeneinbruch - Tresor aufgeflext

32602 Vlotho (ots) - (jh) In dem Zeitraum von Donnerstag, 23:00 Uhr bis Freitag, 05:30 Uhr gelangten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in die Büroräume einer Firma an der Industriestraße in Vlotho und flexten dort einen Wandtresor auf. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221 888-0.

