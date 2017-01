POL-HF: Einbruch - Täter entwenden Tresor aus Bäckerei

32049 Herford (ots) - (jh) Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:45 Uhr hebelten vermutlich zwei männliche unbekannte Täter eine Tür zu einer Bäckerei an der Vlothoer Straße auf und entwendeten aus einem dortigen Schrank einen Tresor mit Tageseinnahmen in vierstelliger Höhe. Danach flüchteten sie mit dem Tresor auf einem Rollwagen zu Fuß auf der Vlothoer Straße in Richtung der Kasernen. Sie wurden dabei von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, die sich in einem Nebengebäude befand und durch die lauten Geräusche aus der Bäckerei auf die Täter aufmerksam geworden war. Diese verständigte auch die Polizei. Die Täter konnten durch die Zeugin wie folgt beschrieben werden: 1. Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, 170-175 cm groß, dünne Statur, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Wollmütze / 2. Männlich, 175 cm groß, kräftige Statur, trug eine schwarze Mütze oder Kapuze. Ihren Angaben nach sprachen beide Täter vermutlich russisch. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221 888-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell