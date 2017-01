POL-HF: Raub - Vier Männer überfallen jungen Radfahrer

32278 Kirchlengern (ots) - (jh) Am Samstag gegen 17:00 Uhr traf ein 19-jähriger Radfahrer aus Kirchlengern auf der Neuen Straße in Quernheim auf vier unbekannte Personen. Zunächst trat einer aus dieser Gruppe gegen sein Fahrrad, so dass er zu Fall kam. Auf der Straße liegend entwendeten dann alle drei gemeinsam das Bargeld und Smartphone. Danach flüchteten die Täter in einem braunen Pkw. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

