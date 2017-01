POL-HF: Alleinunfall mit Personenschaden - Frau prallt mit Pkw gegen Leitplanke

32052 Herford (ots) - (jh) Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:50 Uhr befuhr eine 30-jährige Bielefelderin mit ihrem Pkw die Umgehungsstraße ( B239) in Fahrtrichtung Bad Oeynhausen. In Höhe der Abfahrt Elverdisser Straße kam sie aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, versuchte, gegenzulenken und prallte daraufhin links gegen die Mittelleitplanke. Der Pkw überschlug sich und blieb ca. 100 m weiter auf dem Dach liegen. Die Fahrerin erlitt Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell