POL-HF: Einbruch unter Verwendung eines Traktors - Festgenommener in Untersuchungshaft

32257 Bünde (ots) - (hay) Am Donnerstag den 26.01.2017 brachen unbekannte Täter unter Verwendung eines Traktors in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten einen Wandtresor. Im Rahmen der Fahndung wurde einer der Täter in Löhne an der Brückenstraße, im Bereich des Ufers der Werre, vorläufig festgenommen. Bei diesem Mann, der bislang die Aussage verweigert, handelt es sich um einen 44-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt. Die Nationalität ist noch nicht abschließend ermittelt. Am Freitag wurde gegen den Beschuldigten nach richterlichem Beschluss ein Haftbefehl erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet. Ermittlungen ergaben, dass mindestens zwei weitere Tatbeteiligte über den Werredamm in Löhne in Richtung Bad Oeynhausen geflüchtet sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell