POL-HF: Verkehrsunfall, PKW überschlug sich, der Fahrer wurde leicht verletzt

32257 Bünde, Klinkstraße (ots) - Bro. Am Sonntag, 29.01.2017, um 07:32 Uhr, ereignet sich in Bünde auf der Klinkstr. ein Alleinunfall, bei dem ein 25jähriger Bünder leicht verletzt wurde. Der Bünder befuhr mit seinem PKW VW die Klinkstr. in Richtung Levinsonstr.. In Höhe Hausnr. 55 wich der Bünder mit seinem PKW nach eigenen Angaben einer auf der Fahrbahn laufenden Katze aus, streifte am rechten Fahrbahnrand einen Baum und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Dabei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Der beschädigte PKW, an dem ca. 8000 Euro Sachschaden entstand, wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Am Baum entstand geringer Sachschaden von etwa 100 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell