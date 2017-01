POL-HF: Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen Fahndung nach Daniel Brumberg

Foto Daniel Brumberg Bild-Infos Download

32051 Herford (ots) - (um) Die Polizei Herford fahndet jetzt in der Öffentlichkeit mit einem Beschluss des Amtsgerichtes Bielefeld nach Daniel Brumberg. Er steht im Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Der dringend der Tat Verdächtige ist seit dem 10.06.2016 aus seinem sozialen Umfeld untergetaucht und unbekannten Aufenthaltes. Er steht in Verbindung zu einem Vermisstenfall des PP Hamm, bei dem ein jetzt 15-jähriger Junge gesucht wird. Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

