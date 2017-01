POL-HF: Einbruchsradar - 7 vollendete und 6 versuchte Wohnungseinbrüche

Herford, Enger, Spenge, Hiddenhausen, Vlotho, Löhne, Kirchlengern, Rödinghausen, Bünde (ots) - (hay) Neben Pressemitteilungen zu Tatorten veröffentlicht die Polizei Herford jetzt wöchentlich jeweils freitags die Tatorte der Wohnungseinbrüche und Versuche der vergangenen 7 Tage. Damit möchte die Polizei noch mehr Sensibilität erreichen. Mehr Aufmerksamkeit, was die verdächtige Personen und Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft angeht, mehr Sicherheitsbewusstsein, was den Schutz der eigenen vier Wände betrifft. Weitere Hinweise finden Sie auf der Internetseite der Polizei Herford unter http://www.polizei.nrw.de/herford/index.html In der letzten Woche ereigneten sich 13 Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet Herford, davon wurden 7 Taten vollendet. Die Taten wurden überwiegend im Bereich der Stadt Herford verübt. So gab es hier neun Einbrüche, in Bünde zwei und in Löhne und Enger jeweils einen Fall. In acht Fällen wurden Türen oder Fenster aufgehebelt. Die Senkung der Fallzahlen im Bereich des Wohnungseinbruchs ist weiterhin ein Behördenschwerpunkt der Kreispolizeibehörde Herford. Polizeiliche Kampagnen und gezielte Maßnahmen werden weiter durchgeführt. Die Mitarbeit der Bevölkerung bleibt aber weiterhin unerlässlich. Herausragender Sachverhalt in der letzten Woche war der Einbruchsdiebstahl in Bünde in der Brucknerstraße. Am Donnerstagmorgen entwendeten unbekannte Täter in Enger einen Traktor, den sie anschließend als Tatwerkzeug in Bünde verwendeten. Gegen 04:50 Uhr fuhren sie mit dem Ackerschlepper wiederholt gegen die Wand eines Einfamilienhauses, bis diese teilweise einstürzte. Durch das entstandene Loch stiegen die Täter ein und entwendeten einen Wandtresor. Mit der Beute flüchteten sie in einem Pkw zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung wurde das Fluchtfahrzeug in der Stadt Löhne festgestellt. In der Nähe des Abstellortes wurde eine männliche Person unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen. Eine Nachsuche führte zur Auffindung des aufgebrochenen Tresors. Die Bewohner wurden körperlich nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Einen weiteren Fall des Tageswohnungseinbruchs wurde der Polizei aus Herford gemeldet. Am Donnerstag, zwischen 07:30 Uhr und 20:30 Uhr, nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Riegelkamp, um eine Balkontür aufzuhebeln und einzusteigen. Nach Durchsuchung der Räume wurde Schmuck in einem noch nicht zu beziffernden Wert entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Sachdienliche Angaben möglicher Zeugen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen. Kommt Ihnen etwas verdächtig vor, rufen Sie unmittelbar und sofort den Notruf 110 der Polizei! Jeder Hinweis wird ernst genommen und nachgegangen! Im letzten Jahr konnten so einige Einbrecher im Kreis Herford auf frischer Tat angetroffen und festgenommen werden.

