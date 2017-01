POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Zwei dringend Tatverdächtige festgenommen

32051 Herford (ots) - (hay) Am Dienstag, gegen 13:45 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie zwei Jugendliche zwei Rucksäcke in einen Müllbehälter steckten. Aufgrund weiterer guter Hinweise konnten die beiden männlichen Personen im Bereich der Mindener Straße / Bismarckstraße durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Ermittlungen und eine zeitgleich erstattete Anzeige ergaben, dass der 17- und 15-jährige Herforder zuvor in der Schillerstraße aus einem geparkten unverschlossenen VW-Crafter die Rucksäcke entwendet hatten. Die beiden dringend Tatverdächtigen wurden festgenommen und der Wache Herford zur Identitätsfeststellung zugeführt. Das Diebesgut konnte an die Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

