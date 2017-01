POL-HF: Versuchter Wohnungseinbruch - Vier dringend Tatverdächtige festgenommen

32051 Herford (ots) - (hay) Am Dienstag, gegen 13:45 Uhr, konnte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Langeland im Ortsteil Stedefreund eine männliche Person beobachten, die gerade ihr Grundstück verließ. Die Geschädigte stellte anschließend Hebelspuren fest und verständigte sofort die Polizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten durch eine Streife der Polizei Bielefeld vier männliche Personen in Tatortnähe, in der Straße Im Obernholz, angehalten und kontrolliert werden. Dabei handelte es sich um zwei 30-jährige Männer aus Belm und Osnabrück, einem 29-Jährigen aus Lotte und einem 21-Jährigen aus Wallenhorst. Alle Personen wurden zunächst vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell