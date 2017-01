POL-HF: Alleinunfall mit einem Verletzten - Pkw kollidiert mit Baum

1 weiterer Medieninhalt

32257 Bünde (ots) - (hay) Am Dienstagabend, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger aus Enger mit seinem Pkw Seat Toledo die Hückerstraße in Richtung Bünde. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde verletzt und wurde durch einen Rettungswagen zu einem Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.700 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hückerstraße komplett gesperrt werden.

