POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Täter durchsuchen Haus

32130 Enger (ots) - (hay) Am Montag, zwischen 14:40 Uhr und 19:00 Uhr, stiegen unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus im Kalkweg ein. In den Räumen wurden die Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Angaben zum möglichen Diebesgut und dem entstandenen Gesamtschaden können bislang nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell