POL-HF: Reifendiebstahl

32051 Herford (ots) - (hay) In der Zeit von Samstag, 00:00 Uhr, und Montagmorgen, 05:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter insgesamt acht Reifen einer Sattelzugmaschine und des Aufliegers im Wert von circa 8.000 Euro. Bei dem in der Herringhauser Straße geparkten Fahrzeug wurde ein Seitenfach aufgebrochen und ein Wagenheber entnommen, der zur Demontage der Reifen eingesetzt wurde. Dabei kam es zu Beschädigungen an der Zugmaschine und dem Auflieger in einer Höhe von circa 10.000 Euro. Hinweise möglicher Zeugen auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

